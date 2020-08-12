Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в России

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— Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции, — сказал президент.



Глава Минздрава Михаил Мурашко пояснил, что клинические испытания вакцины, разработанной национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, завершились.



— Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск — вот что важно — массовый выпуск этого препарата, — сказал глава государства.



По словам президента, это необходимо для того, чтобы все желающие могли сделать прививку. При этом Путин подчеркнул, что «это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно».



Президент поздравил всех, кто работал над препаратом, а также выразил благодарность премьер-министру России Михаилу Мишустину, главе Минздрава Михаилу Мурашко и отметил вклад вице-премьера Татьяны Голиковой.



Путин уточнил у министра, зарегистрированы ли в мире подобные вакцины. Мурашко ответил, что разработки ведутся в Китае и других странах, но там ещё идут клинические исследования.



— По сути дела регистрационное удостоверение в полном формате выдается в России первое, — сказал глава Минздрава.