Xiaomi представила новый суперсмартфон за 55 тысяч рублей

Фото: Xiaomi

Экран нового гаджета — 6,7 дюймов, с разрешением FullHD+. Работает смартфон на процессоре Snapdragon 865. Создатели суперсматрфона предлагают несколько вариантов памяти — 8 + 128, 8 + 256, 12 + 256, 16 + 256 гигабайт. Емкость батареи нового смартфона 4500 мАч, а также поддержка быстрой зарядки 120 Вт.

Цены на новый смартфон в Китае начинаются от 5 300 до 7 000 юаней. Дату поступления телефонов в Россию пока не сообщают.