Xiaomi представила новый суперсмартфон за 55 тысяч рублей
Компания в честь своего десятилетия выпустила флагман на второе полугодие — Mi 10 Ultra. Новый телефон привлечет пользователей четырьмя камерами — основная, она позволяет снимать в темноте и записывать видео в разрешении 8К, портретник, аналог объектива 50 мм, ультраширокоугольная с 120х гибридным зумом, — сообщает rg.ru .
Экран нового гаджета — 6,7 дюймов, с разрешением FullHD+. Работает смартфон на процессоре Snapdragon 865. Создатели суперсматрфона предлагают несколько вариантов памяти — 8 + 128, 8 + 256, 12 + 256, 16 + 256 гигабайт. Емкость батареи нового смартфона 4500 мАч, а также поддержка быстрой зарядки 120 Вт.
Цены на новый смартфон в Китае начинаются от 5 300 до 7 000 юаней. Дату поступления телефонов в Россию пока не сообщают.
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