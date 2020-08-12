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сегодня, 13:38 1

В Благовещенске дети стали жертвами развода родителей

В Благовещенске дети стали жертвами развода родителей

В марте 2020 года благовещенец увидел на теле сына кровоподтёки и ссадины и обвинил во всём нового отчима. Соседка бывших супругов утверждает, что отец хочет насолить бывшей жене и лжёт. Правоохранительные органы проводят проверку.

Житель Благовещенска Евгений (имя изменено — Прим.ред.) развёлся с супругой полтора года назад. По его словам, после этого Нина (имя изменено — Прим.ред.) начала жить с другим мужчиной. В браке у Нины и Евгения родились трое детей – две дочери и сын. Мужчина рассказывает, что он забирал их с ночёвкой к себе домой два раза в месяц. Сначала всё было хорошо, но всё изменилось в марте. Евгений утверждает, что его жена перестала давать ему видеться с детьми. Однажды он приехал за ними в детский сад и понял, почему.

— Я начал мыть четырёхлетнего сына и увидел на его теле побои. От поясницы до пяток у него всё было синее. Бывшая жена утверждает, что сын упал с велосипеда. Я поехал и написал заявление в полицию по факту побоев. С апреля дело стоит на одном месте. Я хочу, чтобы установили, кто нанёс моему сыну такие травмы, — рассказал Евгений.

С отцом мальчика категорически не согласна соседка Нины. Девушка утверждает, что живёт рядом с матерью мальчика и никогда не слышала даже намёка на ругань и уж тем более — на рукоприкладство. Соседка также подчеркнула, что настоящий отец запугал детей и заставил их во всём обвинить отчима. Она утверждает, что Евгений избивал Нину на её глазах, а после их развода — и её нового сожителя.

— Евгений — пьяница и дебошир. На самом деле мальчик упал с велосипеда, но не во время катания, а когда его мама убиралась в гараже. Трое детей, понимаете, сложно уследить. Он лазил везде, вот и упал. Я видела оригинальные фотографии травм, они абсолютно отличаются от тех, что отец показывает всем. События происходили в начале карантина, так что он врёт даже о том, что забрал их из садика. С тех пор как отец забрал ребёнка, прошло уже два месяца, но он так и не вернул его обратно Нине, — рассказала соседка.

По словам отца мальчика, была проведена судебно-медицинская экспертиза. Она установила, что травмы получены в результате воздействия тупых твёрдых предметов. Отец пострадавшего мальчика считает, что виноват новый сожитель бывшей супруги.

— По данному факту было обращение отца мальчика. В настоящее время сотрудниками полиции проводится дополнительная проверка в рамках статьи Административного кодекса 6.1.1. «Побои», — сообщили в пресс-службе полиции города Благовещенска.

В среду, 12 августа, состоялось досудебное заседание. По его результатам мальчик будет проживать с отцом до основного суда. Органы опеки вынесли аналогичное заключение, сообщают родственники Евгения.

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#дети #жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • vk-Мыслитель

    vk-Мыслитель
    53 минуты назад

    Вопрос матери: почему при, очередной передаче на уикенд ребенка, она не предупредила биологического отца о наличии травм у ребенка. Сбольшим успехом можно и его обвинить в нанесении телесных повреждений. Тем более что, по ее словам он в некоторой степени асоциален.

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