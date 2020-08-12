В Благовещенске дети стали жертвами развода родителей

В марте 2020 года благовещенец увидел на теле сына кровоподтёки и ссадины и обвинил во всём нового отчима. Соседка бывших супругов утверждает, что отец хочет насолить бывшей жене и лжёт. Правоохранительные органы проводят проверку.

Житель Благовещенска Евгений (имя изменено — Прим.ред.) развёлся с супругой полтора года назад. По его словам, после этого Нина (имя изменено — Прим.ред.) начала жить с другим мужчиной. В браке у Нины и Евгения родились трое детей – две дочери и сын. Мужчина рассказывает, что он забирал их с ночёвкой к себе домой два раза в месяц. Сначала всё было хорошо, но всё изменилось в марте. Евгений утверждает, что его жена перестала давать ему видеться с детьми. Однажды он приехал за ними в детский сад и понял, почему.



— Я начал мыть четырёхлетнего сына и увидел на его теле побои. От поясницы до пяток у него всё было синее. Бывшая жена утверждает, что сын упал с велосипеда. Я поехал и написал заявление в полицию по факту побоев. С апреля дело стоит на одном месте. Я хочу, чтобы установили, кто нанёс моему сыну такие травмы, — рассказал Евгений.



С отцом мальчика категорически не согласна соседка Нины. Девушка утверждает, что живёт рядом с матерью мальчика и никогда не слышала даже намёка на ругань и уж тем более — на рукоприкладство. Соседка также подчеркнула, что настоящий отец запугал детей и заставил их во всём обвинить отчима. Она утверждает, что Евгений избивал Нину на её глазах, а после их развода — и её нового сожителя.



— Евгений — пьяница и дебошир. На самом деле мальчик упал с велосипеда, но не во время катания, а когда его мама убиралась в гараже. Трое детей, понимаете, сложно уследить. Он лазил везде, вот и упал. Я видела оригинальные фотографии травм, они абсолютно отличаются от тех, что отец показывает всем. События происходили в начале карантина, так что он врёт даже о том, что забрал их из садика. С тех пор как отец забрал ребёнка, прошло уже два месяца, но он так и не вернул его обратно Нине, — рассказала соседка.



По словам отца мальчика, была проведена судебно-медицинская экспертиза. Она установила, что травмы получены в результате воздействия тупых твёрдых предметов. Отец пострадавшего мальчика считает, что виноват новый сожитель бывшей супруги.



— По данному факту было обращение отца мальчика. В настоящее время сотрудниками полиции проводится дополнительная проверка в рамках статьи Административного кодекса 6.1.1. «Побои», — сообщили в пресс-службе полиции города Благовещенска.



В среду, 12 августа, состоялось досудебное заседание. По его результатам мальчик будет проживать с отцом до основного суда. Органы опеки вынесли аналогичное заключение, сообщают родственники Евгения.