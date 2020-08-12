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сегодня, 13:12 0

В Приамурье отремонтируют дороги, пострадавшие от паводков

В Приамурье отремонтируют дороги, пострадавшие от паводков
Фото: администрация Белогорска

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в следующем году на восстановление приамурских дорог после паводков 2018 и 2019 годов выделят более миллиарда рублей. Всего же в Амурской области необходимо отремонтировать 446 километров автомобильных дорог стоимостью 2,29 миллиарда рублей.

На восстановление дорог из федерального бюджета в этом году потратят 1,08 миллиарда рублей, из местного — 454,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

— Эту работу нужно организовывать на высоком уровне, тщательно контролировать заключение контрактов на местах, в районах, учитывать, где состоялись торги, чтобы всё делалось в сроки. Также важно готовиться к тому, что более миллиарда рублей нам выделят в следующем году, поэтому необходимо набирать хорошие темпы, чтобы освоить эти средства, восстановить пострадавшие во время паводков участки наших дорог, — рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

В 2020 году отремонтируют 148,1 километра автомобильных дорог регионального значения. Дорожные работы пройдут в Мазановском, Свободненском, Октябрьском, Ромненском, Константиновском и Михайловском районах — всего 13 участков дорог, на это выделили 912,5 миллиона рублей.

Дороги местного назначения отремонтируют в Благовещенске, Белогорске, Архаринском, Благовещенском, Завитинском, Зейском, Константиновском, Мазановском, Михайловском, Октябрьском и Ромненском районах, — всего 33,1 километра, стоимость ремонта составит 282,5 миллиона рублей.

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#дороги #транспорт

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