Экс-начальника почтового отделения Приамурья обвиняют в присвоении денег

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Бывшая начальница отделения Почты России обвиняется в хищении имущества с использованием служебного положения. Ситуация произошла в селе Первомайское Тындинского района. Во время предварительного следствия женщина возместила ущерб в полном объёме.

Установлено, что с конца августа 2018 года по июнь 2019 года женщина, являясь начальником, присвоила 65 тысяч рублей. Как сообщает газета «БАМ», это были деньги населения, которые сельчане внесли в качестве оплаты за различные услуги.

Дело передано в суд. Женщине грозит наказание до шести лет заключения со штрафом до десяти тысяч рублей.

– Факт мошенничества был выявлен службой безопасности Почты России. Материалы проверки незамедлительно были переданы в правоохранительные органы. Виновная сотрудница уволена, при этом она возместила причинённый ущерб. Инцидент не отразился на обслуживании клиентов. Все обязательства выполнены в срок и в полном объёме, – сообщает управление федеральной почтовой службы.