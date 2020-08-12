Синоптики объявили о надвигающемся на Амурскую область шторме

Фото: pixabay.com

Порывы ветра при грозе будут достигать от 17 до 22 метров в секунду. Ожидается также понижение температурного фона на 3-5 градусов.

Накануне синоптики сообщали, что в ближайшие дни, несмотря на кратковременные дожди, в области потеплеет. Днём температура воздуха будет около +25°С. Однако к выходным Приамурье снова накроет циклон.