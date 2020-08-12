Синоптики объявили о надвигающемся на Амурскую область шторме
Амурские синоптики объявили об очередном штормовом предупреждении. 14 и 15 августа местами на территории области пройдут сильные дожди и ливни с грозами, сообщает Амурский гидрометцентр.
Порывы ветра при грозе будут достигать от 17 до 22 метров в секунду. Ожидается также понижение температурного фона на 3-5 градусов.
Накануне синоптики сообщали, что в ближайшие дни, несмотря на кратковременные дожди, в области потеплеет. Днём температура воздуха будет около +25°С. Однако к выходным Приамурье снова накроет циклон.
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