Более семисот новых предпринимателей появилось в Приамурье с начала года

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Несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии в Амурской области с начала года более семисот человек стали предпринимателями. Всего же в Амурской области зарегистрировано 27 552 владельцев бизнеса.



Количество предпринимателей в области — один из показателей национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На реализацию проекта в 2020 году было выделено почти 350 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства.



О реализации национального проекта на заседании правительства рассказала министр экономического развития Приамурья Людмила Старкова.



За первую половину года предприниматели взяли кредиты у региональной микрокредитной компании по льготным ставкам на 210 миллионов рублей. Фонд содействия кредитованию выдал займов на 664 миллиона рублей.



Несмотря на экономическую ситуацию в стране и мире, интерес к предпринимательству растет. Более 1100 молодых предпринимателей обучились основам ведения бизнеса, это стало возможно благодаря региональному проекту «Популяризация предпринимательства».



Центр поддержки экспорта Амурской области помог 17 амурским компаниям отправить продукцию за рубеж. В сложившейся эпидемиологической обстановке Центр оказывает помощь онлайн.



Каждый четвертый предприниматель региона обратился в центр «Мой бизнес» за консультацией, созданием логотипа, разработкой франшизы и продвижением сайта.



35 миллионов рублей выделили на поддержку бизнеса в моногородах. Предприниматели могут получить финансовую поддержку на открытие новых или развитие уже существующих центров для детей. Также за финансовой помощью могут обратиться социальные предприниматели.



— Направлять заявки на получение денежных средств необходимо в администрации моногородов, — рассказала Людмила Старкова.