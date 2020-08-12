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сегодня, 11:38 0

Амурские музыканты устроят онлайн-концерт в день гибели Виктора Цоя

Амурские музыканты устроят онлайн-концерт в день гибели Виктора Цоя
Фото: www.instagram.com/aodnt28/

15 августа, в день гибели Виктора Цоя, Амурский дом народного творчества проведёт онлайн-концерт «Звезда по имени Солнце». Принять в нём участие захотели более 60 вокалистов со всей области.

– Этот онлайн-концерт пройдет в нетрадиционном формате, потому что он будет записан одновременно на разных площадках. Нет одной точки, где бы все собрались и спели песни Виктора Цоя. Например, жители Тынды записали видео на своей площади, жители Тамбовки на своем уже знаменитом озере с лотосами, – рассказала директор АОДН Анна Филоненко.

Чтобы определить лауреатов I, II, III степеней среди солистов, дуэтов и ансамблей, все видеозаписи просмотрит профессиональное жюри.

Лучшие номера войдут в онлайн-концерт, который можно будет посмотреть 15 августа в инстаграм-аккаунте @aodnt28 и YouTube канале АОДНТ.

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#концерты #культура

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