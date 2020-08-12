Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:24 0

Более ста домов Приамурья капитально отремонтировали с начала года

Более ста домов Приамурья капитально отремонтировали с начала года

С начала 2020 года после капитального ремонта в Амурской области введены в эксплуатацию 123 многоквартирных дома. Их отреставрировали по программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Амурской области, в 2014-2043 годах».

В 57 домах отремонтировали крыши, в 19 привели в порядок внутридомовые инженерные системы, в двух строениях обновили фасад. В 29 МКД заменили лифты, в 16 – установили коллективные приборы учёта, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В настоящее время проводятся закупки для производства работ ещё в 26 домах. По плану в этом году капремонт должен быть выполнен в 217 многоэтажных строениях.

Просмотров всего: 57

#ЖКХ

распечатать


Эксклюзив 6

Фотогалерея Амур.инфо: ЖКХ-арт в Благовещенске
Общество 13

Городской и Первомайский парки исключат из зелёного пояса Благовещенска
Общество 4

У двух благовещенцев в один день эвакуировали авто за долги
Общество 5

В Благовещенске чинят испорченные вандалами автобусные остановки
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь