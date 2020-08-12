Более ста домов Приамурья капитально отремонтировали с начала года

С начала 2020 года после капитального ремонта в Амурской области введены в эксплуатацию 123 многоквартирных дома. Их отреставрировали по программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Амурской области, в 2014-2043 годах».

В 57 домах отремонтировали крыши, в 19 привели в порядок внутридомовые инженерные системы, в двух строениях обновили фасад. В 29 МКД заменили лифты, в 16 – установили коллективные приборы учёта, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В настоящее время проводятся закупки для производства работ ещё в 26 домах. По плану в этом году капремонт должен быть выполнен в 217 многоэтажных строениях.