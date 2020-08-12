В Михайловском районе у пенсионера похитили 90 тысяч рублей

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В Михайловском районе полицейские задержали 33-летнего преступника, который украл у пенсионера крупную сумму денег. Возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования было установлено, что двое мужчин приехали в село Шурино на подработку. Периодически они стали заходить в гости к пенсионеру. В один из таких визитов, воспользовавшись тем, что хозяин дома спит, один из мужчин похитил у дедушки 90 тысяч рублей. Когда пожилой мужчина проснулся, он обнаружил пропажу.

В течение суток оперативникам удалось задержать подозреваемого. У него была изъята часть похищенной суммы.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.