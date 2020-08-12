Мэр Тынды пригласила в гости блогера Илью Варламова

Мэр Тынды Марина Михайлова пригласила в гости знаменитого блогера, путешественника и урбаниста Илью Варламова, который рассказывает о плюсах и минусах российских городов. Пост с приглашением глава города опубликовала в личном инстаграм-аккаунте.

Один из жителей города презентовал мэру книгу Ильи Варламова «Сто советов мэру. Книга рецептов хорошего города». Мэр Тынды поблагодарила неравнодушного горожанина, а в конце поста добавила: «А Илью Варламова @varlamov приглашаем в гости в столицу БАМа. Нужна здоровая критика на месте:)».



Кстати, в августе 2019 года Илья Варламов опубликовал свой личный рейтинг лучших российских городов с точки зрения комфорта и благоустройства. В этот список попал и Благовещенск.