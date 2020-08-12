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12августа
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сегодня, 11:01 4

Мэр Тынды пригласила в гости блогера Илью Варламова

Мэр Тынды пригласила в гости блогера Илью Варламова

Мэр Тынды Марина Михайлова пригласила в гости знаменитого блогера, путешественника и урбаниста Илью Варламова, который рассказывает о плюсах и минусах российских городов. Пост с приглашением глава города опубликовала в личном инстаграм-аккаунте.

Один из жителей города презентовал мэру книгу Ильи Варламова «Сто советов мэру. Книга рецептов хорошего города». Мэр Тынды поблагодарила неравнодушного горожанина, а в конце поста добавила: «А Илью Варламова @varlamov приглашаем в гости в столицу БАМа. Нужна здоровая критика на месте:)».

Кстати, в августе 2019 года Илья Варламов опубликовал свой личный рейтинг лучших российских городов с точки зрения комфорта и благоустройства. В этот список попал и Благовещенск.

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#Тында

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    50 минут назад

    ??? Инженеры теперь не в моде - нужны советы блогеров и дизайнеров?

    А это точно коммунист? Может популист?

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    29 минут назад

    Когда все уже поймут, что Варламов - никакой не урбанист. Журналист, блогер про урбанистику. Но не урбанист.

    https://arzai.livejournal.com/61360.html

  • Разнящий

    Разнящий
    16 минут назад

    Для того чтобы показать как всё плохо в Тынде, никакой Варламов не нужен.

  • S kak $

    S kak $
    4 минуты назад

    Да тут и без Варламова всё ясно: нужно сносить многоэтажки, они у вас рушатся уже.

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