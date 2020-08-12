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12августа
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сегодня, 10:45 0

В Зейском и Селемджинском районах отменили противопожарный режим

В Зейском и Селемджинском районах отменили противопожарный режим
Фото: www.instagram.com/minlesamur/

С 12 августа в Зейском и Селемджинском районах отменили особый противопожарный режим. Постановление об этом подписал губернатор Амурской области в связи с нормализацией пожарной обстановки.

На сегодняшний день неблагоприятная пожарная обстановка сохраняется в 16 районах области. Первый класс опасности отмечается в Свободненском, Мазановском, Шимановском, Зейском, Магдагачинском, Сковородинском, Архаринском, Белогорском, Ромненском, Серышевском, Селемджинском и Благовещенском районах. Второй класс опасности действует в Тындинском, Бурейском, Завитинском и Октябрьском районах.

Как сообщает пресс-служба регионального минлесхоза, с начала сезона в Приамурье было зарегистрировано 570 природных пожаров на общей площади более 160 тысяч гектаров. По сравнению с прошлым годом за аналогичный период было зарегистрировано 423 пожара на площади более 260 тысяч гектаров.

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#пожары #природа

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