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В Белогорске в пятый раз проведут акцию «Ночь кино»

В Белогорске в пятый раз проведут акцию «Ночь кино»
Фото: unsplash.com

29 августа в 18:00 в Белогорске в пятый раз пройдёт «Ночь кино». В программе показа – анимационный фильм «Иван-царевич и Серый Волк-4», спортивная драма «Лёд-2» Жоры Крыжовникова и комедия «Холоп» Клима Шипенко.

– Акция «Ночь кино» – значимое культурное кинособытие, организованное Минкультуры и Фондом кино. В предыдущие годы фильмы для программы акции выбирала публика. На этот раз, по причине пандемии, зрительское голосование не проводилось. Показы фильмов пройдут с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором из-за коронавируса, – рассказала художественный руководитель ДК «Амурсельмаш» Евгения Босенко.

Акция пройдёт на площади 30-летия Победы. С 18:00 будут работать тематические площадки и кинокафе, с 20:00 можно будет бесплатно посмотреть кино.

В год 75-летия Великой Победы не обойдётся и без художественных фильмов о войне. Для знатоков истории пройдут конкурсы на знание истории ВОВ.

Завершится акция 30 августа в 2 часа ночи, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #культура #отдых

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