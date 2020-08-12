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сегодня, 10:11 2

Амурчане могут получить кэшбэк за туры внутри страны

Амурчане могут получить кэшбэк за туры внутри страны
Фото: unsplash.com

Амурчанам вернут часть денег, потраченных на путешествия. Денежный бонус можно получить за тур или проживание в гостинице. Программа Ростуризма учитывает интересы как организованных групп, которые пользуются услугами специалистов, так и тех россиян, которые предпочитают самостоятельные путешествия, сообщает туристско-информационный центр Амурской области.

Программа будет действовать с 21 по 28 августа. Именно в эту неделю все россияне смогут приобрести туры по всей стране до конца года.

– За путешествия по России туристы смогут получить от 5 до 15 тысяч рублей. Для возврата кэшбэка необходимо дождаться начала акции, затем на сайте отеля или туроператора выбрать предложение и полностью его оплатить картой «Мир». Бонус будет начислен автоматически, максимум в течение пяти рабочих дней. Кроме того, выбранный тур должен длиться от четырёх ночей, а его стоимость должна составлять не менее 25 тысяч, – рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Туры с повышенным спросом в бархатный сезон будут доступны с 1 октября. Речь идёт о таких направлениях, как Краснодарский край, Крым, Севастополь, Ставропольский край, Калининградская область, Республика Алтай и Алтайский край. Тем не менее приобретать путешествия тоже следует в период с 21 по 28 августа.

Для россиян подготовили более 700 тысяч туров по всем регионам страны. В Приамурье программой воспользовались около 10 представителей турбизнеса.

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#туризм #финансы

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Комментарии
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  • MalySheff

    MalySheff
    1 час назад

    Просмотров этой новости на данный момент - тоже около 10. Вот и воспользуются этой услугой по все области - тоже, дай бог, 10...

  • Мира

    Мира
    54 минуты назад

    Очередное фуфло. Мягко говоря.

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