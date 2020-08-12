Василий Орлов предложил запастись дорогостоящими лекарствами к осени

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Губернатор Василий Орлов принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ. Он предложил создать на федеральном уровне стратегический запас дорогостоящих лекарств на случай возврата коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства области.

— Средства на создание резерва лекарств предусмотрены. Сейчас есть достаточно поставщиков, которые обеспечивают страну препаратами для лечения ОРВИ, гриппа, пневмоний, — рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



Василий Орлов задал вопрос, который волнует область: «Будут ли доведены до регионов требования по количеству коек, которые должны быть развернуты в случае ухудшения эпидемиологической обстановки?».



— Мы готовим дополнения в существующий приказ. Он позволит максимально оказывать плановую медицинскую помощь населению. Также на выходе дополнительный приказ о работе медицинских организаций в период гриппа, — прокомментировал Михаил Мурашко.