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12августа
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сегодня, 09:57 8

Василий Орлов предложил запастись дорогостоящими лекарствами к осени

Василий Орлов предложил запастись дорогостоящими лекарствами к осени
Фото: unsplash.com

Губернатор Василий Орлов принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ. Он предложил создать на федеральном уровне стратегический запас дорогостоящих лекарств на случай возврата коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства области.

— Средства на создание резерва лекарств предусмотрены. Сейчас есть достаточно поставщиков, которые обеспечивают страну препаратами для лечения ОРВИ, гриппа, пневмоний, — рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Василий Орлов задал вопрос, который волнует область: «Будут ли доведены до регионов требования по количеству коек, которые должны быть развернуты в случае ухудшения эпидемиологической обстановки?».

— Мы готовим дополнения в существующий приказ. Он позволит максимально оказывать плановую медицинскую помощь населению. Также на выходе дополнительный приказ о работе медицинских организаций в период гриппа, — прокомментировал Михаил Мурашко.

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#губернатор #здоровье #коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    чем-чем запастись?

    валерианой и нашатырём?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    цены на лекарства растут неимоверно

  • Нажми Обсудить на форуме

    Нажми Обсудить на форуме
    1 час назад

    "На случай возврата"???

    А инфекция разве куда-то уходила?

  • Аксюта

    Аксюта
    1 час назад

    А деньгами он не советовал запастись. Идеалист,... смешно, однако.

  • invv

    invv
    1 час назад

    "Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно".

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    1 час назад

    если инфекции нет , то почему народ до сих пор в масках , а некоторые и в перчатках . Не пора ли отменить ?

  • Мира

    Мира
    49 минут назад

    Что ни новость, то сплошная радость и позитив((( Дворы с лебедями из колес... Раздолбанные дороги, хмурые лица...

  • Tуман

    Tуман
    14 минут назад

    Зато у нас набережная лучшая в России.

    Это по версии Васи

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