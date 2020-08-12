Благовещенский виадук ремонтируют по новейшей технологии

Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске при ремонте улицы Загородной впервые применили технологию «Сларри Сил». Работу делят на этапы: сначала — устранение неровностей, потом — слой из литой эмульсионно-минеральной смеси. «Сларри Сил» позволит продлить срок службы покрытия.

Рабочие заполняют трещины мастикой, что не даст воде проникнуть в нижние слои покрытия. Такие работы ведутся от Игнатьевского шоссе до Красноармейской. Помимо виадука отремонтируют 3,2 километра дороги. Подготовительные работы со стороны микрорайона уже закончены, там укладывают слой смеси, сообщает пресс-служба администрации города.



— Смесь состоит из нескольких компонентов: отсев дробления, битумная эмульсия, вода и специальные добавки. Эта смесь наносится с помощью сларрисильной установки, а затем высыхает. В результате получается 8-15 миллиметровый слой материала. Эта обработка дороги нужна для улучшения сцепления. Покрытие здесь нестарое, чтобы его полностью менять. К тому же технология в разы дешевле, чем замена асфальтобетона. Если поверхность приготовили в сухую погоду и подгрунтовали её эмульсией, то проводить работы можно даже в лёгкую морось. Однако делать это в дождь нерационально, — считает начальник управления «Асфальт-сервис» АО «Асфальт» Дмитрий Читайко.



Ремонт проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Закончить его и открыть движение по путепроводу дорожники должны уже 1 сентября.