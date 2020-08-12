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сегодня, 09:41 14

Благовещенский виадук ремонтируют по новейшей технологии

Благовещенский виадук ремонтируют по новейшей технологии
Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске при ремонте улицы Загородной впервые применили технологию «Сларри Сил». Работу делят на этапы: сначала — устранение неровностей, потом — слой из литой эмульсионно-минеральной смеси. «Сларри Сил» позволит продлить срок службы покрытия.

Рабочие заполняют трещины мастикой, что не даст воде проникнуть в нижние слои покрытия. Такие работы ведутся от Игнатьевского шоссе до Красноармейской. Помимо виадука отремонтируют 3,2 километра дороги. Подготовительные работы со стороны микрорайона уже закончены, там укладывают слой смеси, сообщает пресс-служба администрации города.

— Смесь состоит из нескольких компонентов: отсев дробления, битумная эмульсия, вода и специальные добавки. Эта смесь наносится с помощью сларрисильной установки, а затем высыхает. В результате получается 8-15 миллиметровый слой материала. Эта обработка дороги нужна для улучшения сцепления. Покрытие здесь нестарое, чтобы его полностью менять. К тому же технология в разы дешевле, чем замена асфальтобетона. Если поверхность приготовили в сухую погоду и подгрунтовали её эмульсией, то проводить работы можно даже в лёгкую морось. Однако делать это в дождь нерационально, — считает начальник управления «Асфальт-сервис» АО «Асфальт» Дмитрий Читайко.

Ремонт проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Закончить его и открыть движение по путепроводу дорожники должны уже 1 сентября.

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#дороги #строительство #технологии #транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    улицу Ленина как то раз тоже покрыли супер мастикой, потом это дэрмо уехало вместе с колесами авто. Так никто и не был наказан и по гарантии не восстановлено покрытие. Поэтому как бы вы не назвали способ воровства, суть одна загадить уши народу красивыми словечками диковинными ........

  • Гефест

    Гефест
    2 часа назад

    Вчера вечером проехался по новейшей «Сларри Сил», как то она изначально похожа на стиральную доску.)

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    Вы просто не понимаете)))

  • Принтер

    Принтер
    2 часа назад

    То что было на Ленина- это совсем другое, что вы все смешиваете в одно.

  • Принтер

    Принтер
    2 часа назад

    То что было на Ленина- это совсем другое, что вы все смешиваете в одно.

  • Папа Римский

    Папа Римский
    2 часа назад

    В битум добавили отсев и получили ультра-технологию «Сларри Сил».

    Это из той же оперы, что настоящие Мужыги ходят стричься не к парикмахеру, а к Баберу.

    а цифры 8-15 мм дополняют картину, особенно если взять в руки линейку и посмотреть сколько это многа.

  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    зачем мне знать по какой технологии это делают? Почему не пишут -КОГДА?

  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    бабаяга - в шары долбишься? Написано же -1 сентября поедешь уже из микрашки за 5 минут до центра

  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    бабаяга - сам с собой разговариваешь?

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...так вот где Мишустина повезут...)))

  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    Санитаров к бабеяге!

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    1 час назад

    бабаяга жгёт! :D

  • Авантыч

    Авантыч
    18 минут назад

    бабаяга

    "Закончить его и открыть движение по путепроводу дорожники должны уже 1 сентября."

  • Разнящий

    Разнящий
    14 минут назад

    Наплодили блэт виртуалов и сами в них путаются.

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