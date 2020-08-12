В Благовещенске разыскивают 35-летнюю женщину
Амурские полицейские разыскивают 35-летнюю жительницу Благовещенска. 30 июля 2020 года Елена Сергеевна Протас ушла из больницы и до настоящего времени её местонахождение не установлено. Как сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области, женщина нуждается в медицинской помощи.
Особые приметы: славянская внешность, среднего телосложения, волосы тёмного цвета, рост 160-165 см. Была одета в мужскую рубашку оранжевого цвета, брюки тёмного цвета и сланцы белого цвета.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о судьбе амурчанки, сообщить по телефонам: 8 (4162) 59-47-38, 59-41-05.
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