В Благовещенске разыскивают 35-летнюю женщину

Фото: 28.мвд.рф

Амурские полицейские разыскивают 35-летнюю жительницу Благовещенска. 30 июля 2020 года Елена Сергеевна Протас ушла из больницы и до настоящего времени её местонахождение не установлено. Как сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области, женщина нуждается в медицинской помощи.

Особые приметы: славянская внешность, среднего телосложения, волосы тёмного цвета, рост 160-165 см. Была одета в мужскую рубашку оранжевого цвета, брюки тёмного цвета и сланцы белого цвета. Полиция просит всех, кому что-либо известно о судьбе амурчанки, сообщить по телефонам: 8 (4162) 59-47-38, 59-41-05.

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#происшествия

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