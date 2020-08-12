Фотогалерея Амур.инфо: ЖКХ-арт в Благовещенске

Старые автомобильные покрышки на постсоветском пространстве были невероятно популярным материалом для оформления клумб. Они и сейчас не утратили своей актуальности — ничего не стоят, а набрать их можно огромное количество.

А если проявить фантазию, то из покрышки с помощью ножа можно и вовсе сделать что-то оригинальное. Например, лебедя. Правда, со временем даже лебеди из покрышек перестали быть новинкой.



Однако искусство покрышечного ландшафтного дизайна скоро исчезнет. По приказу Министерства природных ресурсов РФ, автошины подлежат утилизации. Они относятся к IV классу опасности и использовать их для благоустройства нельзя. Убирать с городских улиц покрышки начали ещё в апреле.



Наш фотокорреспондент прошёлся по дворам Благовещенска и запечатлел последние образчики ЖКХ-арта.