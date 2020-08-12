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12августа
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сегодня, 10:30 6

Фотогалерея Амур.инфо: ЖКХ-арт в Благовещенске

Фотогалерея Амур.инфо: ЖКХ-арт в Благовещенске

Старые автомобильные покрышки на постсоветском пространстве были невероятно популярным материалом для оформления клумб. Они и сейчас не утратили своей актуальности — ничего не стоят, а набрать их можно огромное количество.

А если проявить фантазию, то из покрышки с помощью ножа можно и вовсе сделать что-то оригинальное. Например, лебедя. Правда, со временем даже лебеди из покрышек перестали быть новинкой.

Однако искусство покрышечного ландшафтного дизайна скоро исчезнет. По приказу Министерства природных ресурсов РФ, автошины подлежат утилизации. Они относятся к IV классу опасности и использовать их для благоустройства нельзя. Убирать с городских улиц покрышки начали ещё в апреле.

Наш фотокорреспондент прошёлся по дворам Благовещенска и запечатлел последние образчики ЖКХ-арта.

Просмотров всего: 377

#ЖКХ

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    кругом нищета

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    1 час назад

    Стыдобище такому государству . Областной центр , 2020 год на дворе , а люди шинами двор украшают , что бы хоть какой-то вид был ...

  • Мира

    Мира
    56 минут назад

    Убого все...

  • Папа Римский

    Папа Римский
    54 минуты назад

    Мои глаза наполнились слезами тоски от этого дизайна.

    Скажите. куда позвонить, чтобы приехали и со двора увезли тоже.

  • Gimiboy

    Gimiboy
    5 минут назад

    Альтернативу по такой же цене уже предложили?

  • Кшиштоф Пендерецкий

    Кшиштоф Пендерецкий
    1 минута назад

    Убожество!

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