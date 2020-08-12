Выбор читателей за 11 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 11 августа.

В Благовещенске 10 августа около 23:00 на улице Мухина Toyota Corolla на большой скорости вылетела на встречную полосу. Произошёл сильнейший удар с автомобилем скорой помощи. Водитель легкового автомобиля, мужчина 1977 года рождения, погиб на месте, его зажало в машине.

Авария произошла поздним вечером 10 августа. Установлено, что легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой медицинской помощи.

В Благовещенске разыскивают 72-летнего мужчину. Виктор Владимирович Ульков 31 июля ушёл из дома и до сих пор не вернулся. Житель областного центра собирался ехать на дачный участок в районе Радиоцентра. Отмечается, что пожилой человек нуждается в медицинской помощи.

В Благовещенске 34-летний мужчина стал жертвой преступления. Вечером 10 августа, когда амурчанин возвращался домой, на него напал неизвестный: ударил по голове, а затем ограбил.