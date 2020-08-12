Шаурма и салаты с майонезом оказались самой опасной для здоровья пищей

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Роспотребнадзор назвал продукты, которые чаще всего вызывают пищевое отравление. Кроме шаурмы и салатов со сметаной и майонезом, туда попали пирожные и торты с кремом, котлеты. А ещё рулеты с паштетами и студень.

Чтобы не отравиться, не стоит хранить такие продукты более суток. Если какой-то из них вы покупаете в магазине, обязательно проверяйте срок годности.

Ропотребнадзор советует внимательнее относиться к доставке фаст-фуда и заказывать еду только в реально существующих организациях. В идеале перед заказом посетите предприятие и посмотрите, в каких условиях готовят повара.

Также для профилактики кишечных инфекций не забывайте ошпаривать кипятком зелень, фрукты и овощи. Хорошо прожаривайте мясные полуфабрикаты и мясо. Для разделки сырого мяса или рыбы используйте отдельные разделочные доски и ножи, также не помещайте сырые и готовые продукты на одну полку холодильника.