Самозанятые в 2020 году получат налоговый капитал

В Приамурье с 1 июля зарегистрировались как самозанятые около 600 человек. Корреспондент Амур.инфо встретился с несколькими самозанятыми гражданами.

Всем зарегистрированным самозанятым и тем, кто пройдёт регистрацию, в 2020 году по инициативе президента России Владимира Путина предоставят налоговый «бонус» – 12 130 рублей, сообщает федеральная налоговая служба.

Для его получения никаких заявлений писать не нужно, но и вывести деньги на счёт не получится. Налоговый капитал будет автоматически оплачивать налог на профессиональный доход, также с его помощью можно оплатить задолженность и пени по тому же налогу.

Как самозанятый может зарегистрироваться любой желающий, если он оказывает услуги или самостоятельно занимается производством, а его годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей. Для многих инициатива государства стала возможностью выйти из «тени» и при этом не потерять в доходах из-за налогов.

– У меня есть несколько пабликов, которые со временем начали приносить мне доход. В один момент я понял, что это может быть один из способов заработка, а если это способ заработка, то нет смысла скрывать свои доходы и переживать, что у налоговых органов ко мне могут появиться вопросы. Я знал, что есть самозанятые в пилотных регионах, и ждал, когда такая возможность появится и у нас. Огромный плюс в таком оформлении, что не нужно заморачиваться с множеством бумажек, при этом можно вести бизнес абсолютно легально, выписывать рекламодателям чеки, а также есть возможность претендовать на господдержку, – поделился опытом Егор Козорез, владелец популярных пабликов в социальных сетях.

– Мне нужно было заключить контракт на озвучивание аудиокниг с издательствами «АСТ» и «Эксмо». Своё ИП я закрыл ещё в феврале, открывать новое не хотелось. Оформился как самозанятый через «Своё дело» Сбербанка. Оформили очень быстро, а несомненным плюсом стала низкая ставка по налогообложению, – рассказал диктор Илья Дементьев.

– Заинтересовался такой возможностью ещё в 2019 году, как только проект появился в первых регионах. Главные плюсы – это возможность «выйти из тени», легализовать своё дело, как следствие – возможность рекламировать то, чем занимаешься, возможность взять кредит, выдавать клиентам чеки, официально подтверждающие оплату. К тому же сейчас я могу напрямую самостоятельно взаимодействовать с ИП и юридическими лицами, – отметил новые возможности диджей Сергей Калентьев.

Зарегистрироваться как самозанятый стало гораздо проще и современнее. Теперь регистрацию можно пройти онлайн, например, в приложении «Мой налог». Для удобства разработали несколько способов регистрации:

– с паспортом и фото (которое можно сделать на смартфон) в приложении «Мой налог»,

– с ИНН и паролем на сайте федеральной налоговой службы,

– с помощью учётной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг,

– в уполномоченных банках (их список и подробную информацию можно найти на сайте федеральной налоговой службы).

Подробная инструкция от портала tvoidv.ru