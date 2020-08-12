Гороскоп на 12 августа: Рыбам не стоит пускаться в явные авантюры, а Стрельцам нужно умерить пыл в выражении индивидуальности

Восход Солнца: 05:14

Заход Солнца: 19:54

Солнце во Льве.

Овен. Возможно, в вашем доме может воцариться непринуждённая, тёплая атмосфера. Чтобы сохранить тепло отношений, не скупитесь на комплименты друг другу, на знаки внимания, подарки. День пассивный, созерцательный. Не стройте долгосрочных планов, не давайте обещаний. Благоприятны физические нагрузки, занятия спортом, ремонт или наведение порядка. Контролируйте свои эмоции, следите за тем, чтобы никого не обидеть неосторожным словом. Вероятность крупного скандала чрезвычайно высока. Нельзя отказывать в выполнении просьб.

Телец. Погружённость в себя и романтическое настроение не позволят решать конкретные задачи. Вероятность забывчивости и невнимательности, что может привести к неприятностям. Не стоит приниматься за новое именно сегодня. Займитесь собой, спортом, делами друзей (но в этом не переусердствуйте), домом. Победите в себе застенчивость и чрезмерную чувствительность. Звёзды предупреждают мужчин-Тельцов о возможных финансовых потерях. Женщин-Тельцов ждёт новое знакомство, однако их увлечение не окажется длительным — вероятны разочарование или обида.

Близнецы. Повышение жизненной активности может сильно повлиять на профессиональную деятельность, на отношения с друзьями и вообще на дальнейшую судьбу. Будьте осторожны и взвешивайте каждый шаг. Возможно, вас ожидает личное счастье, не упустите свой шанс. Вы редко ошибаетесь, но сегодня можете что-то не учесть и попасть в неприятную ситуацию.

Рак. Этот день посвятите определению планов на будущее и семейным делам. Но лучше не проявлять излишних амбиций. Подумайте хорошенько, прежде чем предпринимать что-либо. Ваша сдержанность и тактичность будут впоследствии оценены по достоинству. Обратите пристальное внимание на воспитание детей, их увлечения и отношения со сверстниками. Не бойтесь показать, что любите их, это нисколько вас не унизит. Активный, творческий день, проходит под знаком любви, прощения и молитвы. Намеченные планы, контакты с партнерами, личные встречи принесут удачу и впоследствии могут стать неким фундаментом для продвижения по служебной лестнице или для финансового успеха. Самые смелые планы и намерения осуществятся. Звёзды благоприятствуют творческой работе. Вечером вероятны домашние хлопоты.

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Гороскоп на неделю 10 – 16 августа: Тельцам необходимо тщательно обдумывать поступки, а Скорпионам быть разборчивее в выборе знакомств

Лев. Звезды подкинут Льву массу удивительных вариантов решения финансовой проблемы. Ну, а какой вы выберете, сами думайте. Главное — ничего не упустить, ведь денежки назад к вам не вернутся. С этого дня Меркурий начинает регрессивное движение. Следует понизить деловую активность, чтобы избежать финансовых потерь. На работе сегодня вероятны мелкие неприятности. Возможна реорганизация или разногласия с начальством. Не пытайтесь перехитрить судьбу. Всё, что происходит, от вас не зависит. В этот день нужно быть ближе к природе. Во второй половине коммуникабельность Льва поднимается. Удачно пройдут встречи, переговоры, поездки. Результативными окажутся любые контакты.

Дева. Звёзды обещают Девам улучшение финансового положения, если включить трезвый расчёт. И не забывайте экономить, даже если что-то в магазине покорило вас с первого взгляда. Думайте о себе и своей жизни, вы упускаете нечто важное в попытках помочь кому-то ещё.

Весы. Крайне неблагоприятный день. Именно сегодня вам может повредить некоторая самоуверенность и поверхностность суждений. Проявите самоконтроль, дальновидность. Избегайте шумных компаний: сегодня нельзя поддаваться чужому влиянию. Остерегайтесь темноты. Существует вероятность серьезной травмы или болезни. Судьба внесёт существенные коррективы в ваши планы, будьте готовы к необходимости импровизировать.

Скорпион. Венера создаёт благоприятные возможности для нового романтического увлечения. Это почувствуют в первую очередь женщины-Скорпионы. Перед их обаянием и шармом устоять будет просто невозможно. Они будут привлекать пристальное внимание мужчин. Это благоприятное время для того, чтобы расстаться с прошлым и пойти навстречу новому партнеру. Отдавайтесь любви целиком и будете вознаграждены, так как любимый человек вполне достоин этого. Сегодня ожидайте деловых предложений и доверяйте партнёрам. Финансового успеха вы добьетесь именно с их помощью. Будьте внимательны к своим любимым. Для успеха вам понадобятся покой, терпение и интуиция.

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Астрологический прогноз на август 2020 года

Стрелец. Сегодня Стрельцам практически ничего не надо делать для того, чтобы завоевать расположение окружающих – они и так будут на его стороне. В работе, в бизнесе, в дружбе, в любви Стрельцы будут пользоваться повышенным спросом! Критический день. Возможны душевная неуравновешенность и частая смена настроений. Постарайтесь держать себя в руках и не давать выхода отрицательным эмоциям. Любителям оригинальности и экстравагантности рекомендуется на некоторое время умерить свой пыл в выражении индивидуальности.

Козерог. Вы сможете избежать размолвки только в том случае, если уступите позиции близкому человеку. Обсуждая вопросы, которые касаются вас обоих, партнёр проявит завидное упрямство. День благоприятен для серьёзных деловых контактов и восстановления дружеских связей, которые окажутся довольно прочными. Вместе с друзьями стройте планы на будущее в области политики, бизнеса, искусства.

Водолей. Проявляйте больше инициативы во всём, что касается вашей профессиональной деятельности. Но если видите, что на пути возникла непреодолимая стена, то не пытайтесь ее пробить. Окружающие будут воспринимать ваши инициативы максимально положительно, поэтому не сдерживайтесь и открыто говорите обо всём, что приходит в голову.

Рыбы. День символизирует обманы, клевету. Всякое движение вперед будет замедленно. Не следует заниматься рискованными предприятиями или пускаться в явные авантюры. Постарайтесь сохранять спокойствие. Вероятность проблем со здоровьем очень велика. Болезни у многих Рыб могут быть в крайней степени опасны. Сегодня желательно отстаивать свою точку зрения любой ценой. Вы правы, а они ошибаются, поэтому идите к цели и не меняйте планы.

Астролог: Вальдемар Небоходцев