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11августа
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сегодня, 21:21 0

В благовещенском детском саду предупреждают о заражении сотрудника коронавирусом

В благовещенском детском саду предупреждают о заражении сотрудника коронавирусом
Фото: pixabay.com

В детском саду № 50 Благовещенска повесили объявления о том, что среднюю группу детей отправили на самоизоляцию. Как следует из документа, у одного из сотрудников учреждения диагностирован COVID-19.

В объявлении указано, что дети будут на самоизоляции с 12 по 21 августа.


Это уже не первый случай обнаружения коронавируса у сотрудников детских садов. Например, в июне вирус нашли у медработника этого же учреждения.

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#дети #коронавирус #образование

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