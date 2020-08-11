В благовещенском детском саду предупреждают о заражении сотрудника коронавирусом
В детском саду № 50 Благовещенска повесили объявления о том, что среднюю группу детей отправили на самоизоляцию. Как следует из документа, у одного из сотрудников учреждения диагностирован COVID-19.
В объявлении указано, что дети будут на самоизоляции с 12 по 21 августа.
Это уже не первый случай обнаружения коронавируса у сотрудников детских садов. Например, в июне вирус нашли у медработника этого же учреждения.
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