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11августа
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сегодня, 19:58 5

Михаил Мишустин обсудит в Благовещенске развитие Дальнего Востока

Михаил Мишустин обсудит в Благовещенске развитие Дальнего Востока
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин проведёт в Благовещенске совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. С докладами выступят министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и министр финансов Антон Силуанов, передаёт ТАСС.

В совещании также примут участие вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, федеральные министры, все действующие губернаторы и врио глав субъектов округа.

— Участники совещания обсудят ход выполнения поручения президента Российской Федерации по ускоренному развитию Дальнего Востока, а также вопросы обеспечения сбалансированности региональных бюджетов, — говорится в сообщении пресс-службы правительства России.

Напомним, о визите премьера на Дальний Восток стало известно на прошлой неделе.

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#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    24 минуты назад

    бесконечные бесполезные совещания

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    23 минуты назад

    В очередной раз обсуждать собрались? Есть же план развития ДВ его и выполняйте говоруны.

  • Папа Римский

    Папа Римский
    12 минут назад

    Как бы он по пути из аэропорта в центр в яму на Игнатьевском не провалился)))

    да и вообще - как его в центр катить собрались. если улиц фивых нет. а тут надо минимум на полчаса двигу всю остановить. Неужто по виадуку с прыжком?

  • uslon

    uslon
    11 минут назад

    А просто с народом, неотобранным, будет встреча?

  • амурская алена

    амурская алена
    10 минут назад

    У меня лично пропал интерес,слушать обсуждения и давно,ну а это их работа,пусть поговорят.

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