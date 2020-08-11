Михаил Мишустин обсудит в Благовещенске развитие Дальнего Востока

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В совещании также примут участие вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, федеральные министры, все действующие губернаторы и врио глав субъектов округа.

— Участники совещания обсудят ход выполнения поручения президента Российской Федерации по ускоренному развитию Дальнего Востока, а также вопросы обеспечения сбалансированности региональных бюджетов, — говорится в сообщении пресс-службы правительства России.

Напомним, о визите премьера на Дальний Восток стало известно на прошлой неделе.