Михаил Мишустин обсудит в Благовещенске развитие Дальнего Востока
Премьер-министр России Михаил Мишустин проведёт в Благовещенске совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. С докладами выступят министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и министр финансов Антон Силуанов, передаёт ТАСС.
В совещании также примут участие вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, федеральные министры, все действующие губернаторы и врио глав субъектов округа.
— Участники совещания обсудят ход выполнения поручения президента Российской Федерации по ускоренному развитию Дальнего Востока, а также вопросы обеспечения сбалансированности региональных бюджетов, — говорится в сообщении пресс-службы правительства России.
Напомним, о визите премьера на Дальний Восток стало известно на прошлой неделе.
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