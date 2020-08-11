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11августа
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сегодня, 20:00 2

300 миллионов потратят в Приамурье на строительство фельдшерско-акушерских пунктов

300 миллионов потратят в Приамурье на строительство фельдшерско-акушерских пунктов
Фото: https://www.amurobl.ru/

На средства национального проекта «Здравоохранение», в регионе продолжается строительство фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году они появятся в 26 населённых пунктах

Сегодня сваи будущих ФАПов вбили уже в большинстве районов. На двух объектах смонтировали металлоконструкции, завершаются кровельные работы. Чтобы повысить качество строительных работ на 14 площадках установили видеонаблюдение.

По информации пресс-службы амурского правительства, ФАПы совместят с квартирами для медицинских работников. Это будет арендное жилье, находящееся в собственности больницы. Кроме того, территорию возле пунктов благоустроят – оборудуют септики, установят заборы. Сами помещения снабдят пандусами и тактильной плиткой.

Сумма контракта на строительные работы составляет более 300 миллионов рублей. Сдать все 26 объектов планируют в этом году.

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#медицина #строительство

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Комментарии
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  • donald28rus

    donald28rus
    19 минут назад

    Ещё-бы кто-нибудь проконтролировал эти вложения.

  • Папа Римский

    Папа Римский
    11 минут назад

    сараи

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