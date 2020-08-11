Архаринский ДК получит 5 миллионов на модернизацию кинотеатра

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Фонд кино подвел итоги очередного конкурса на получение финансовой поддержки кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек. Обязательное условие программы – показ не менее 50% отечественных фильмов.

Победителем в этом году стал Архаринский районный Дом культуры. На оснащение кинозала современным цифровым оборудованием ему выделят 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного минкульта.

В учреждении уже есть отдельное отремонтированное помещение для просмотра кинолент. Кроме этого, зал оборудован комфортабельными местами и кондиционером. Ожидается, что модернизация позволит привлечь к искусству более 14 тысяч жителей со всего района.

Интересно, что за все время конкурсов, проводимых с 2015 года, в Амурской области субсидии получили 3 кинозала. Один в Благовещенске, а также по одному в Серышевском и Тамбовском районах.

