Джаред Лето возвращается в кино и сыграет известного художника Энди Уорхола

Нередко известный актер и музыкант разрывался между желанием играть в кино и выступать на концертах. Около десяти лет назад Джаред принял решение в пользу своей группы 30 Second to Mars, которое было оценено миллионами поклонников по всему миру. Сейчас, когда концертные туры группы перестали занимать все свободное время артиста, он может позволить себе съемки, отказ от которых был очень болезненным решением.

Пока о фильме про жизнь и творчество Энди Уорхола известно крайне мало. Есть предположения, что основная сюжетная линия будет отображать биографию художника, написанную Виктором Бокрисом. Выдающийся художник и популяризатор поп-арта стал одной из выдающихся фигур 60-х годов. Ранее Джаред Лето уже предполагался на роль Уорхола, но теперь его участие в байопике утверждено.