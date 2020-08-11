В Джалинде отремонтируют школу по программе благотворительности

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В селе Джалинда отремонтируют школу и оснастят её новым оборудованием. На ремонт потратят более 13 миллионов рублей. Деньги в рамках благотворительной корпоративной программы по поддержке социальных учреждений дальневосточного региона выделила компания «Транснефть».

В сельской школе отремонтируют и переоборудуют всё, даже пищеблок и подсобные помещения, а спортивный зал обновят и укомплектуют спортивным инвентарём. Уже проведён ремонт в кабинете информатики, приобретена мультимедийная система и компьютеры.

В селе Талдан школе обновляют фасад. В последний раз его ремонтировали 14 лет назад. В этом году в планах провести демонтаж кирпичной трубы, оштукатуривание и окраску фасада. В школе заменят 48 окон, на которые из средств районного бюджета направлено около 1,3 миллионов рублей. Все ремонтные работы должны быть завершены до 1 сентября.



В этом году на подготовку к новому учебному году в Амурской области из бюджетов всех уровней направлено свыше 570 миллионов рублей — это вдвое больше по сравнению с предыдущим годом. К 1 сентября во всех образовательных организациях закончатся текущие ремонты, в 42 из них запланированы капремонты.



Центры «Точка роста» появятся в 42 школах области, в двух коррекционных школах откроются центры «Доброшкола». В 64 учреждениях будут подготовлены кабинеты под поставку оборудования в рамках проекта «Цифровая образовательная среда», в восьми школах по проекту «Успех каждого ребенка» отремонтируют спортивные залы, сообщает правительство Амурской области.

