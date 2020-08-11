Амурские аграрии убрали урожай на тридцати тысячах гектаров полей

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В Приамурье собрали урожай с тридцати тысяч гектаров полей. Лидерами по сбору ранних зерновых стали Константиновский, Тамбовский, Михайловский, Ивановский и Серышевский районы, сообщает пресс-служба правительства.

Уборка зерновых началась 27 июля, на полях трудится 1600 комбайнов. Всего аграриям предстоит убрать зерновые культуры на площади 217,4 тысячи гектаров.

Всего в 2020 году планирует собрать 408 тысяч тонн зерновых культур - пшеницу, ячмень, овес, кукурузу и гречиху.



Шесть районов - Архаринский, Беломорский, Ивановский, Константиновский, Михайловский и Тамбовский приступили к засыпке семян. Засеяно 8,3 тысячи тонн семян зерновых культур, всего планируется засыпать 55,5 тысяч тонн.

