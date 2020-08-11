На набережной Амура появится современная волейбольная площадка

Фото: благовещенск.рф

На набережной Амура началась стройка площадки для пляжного волейбола. Планируется построить два поля площадью 8 на 16 метров, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Строительные работы уже начались, уже демонтированы лавочки и старые тренажёры. Специалисты подрядчика сегодня снимут асфальт и подготовят корыто для засыпки основания под площадку.

– Хотим угадать с погодой, чтобы не устроить там бассейн. Есть еще одна сложность: как не перегораживаем территорию, катаются дети на самокатах, мамочки с детьми ходят, очень сложно работать технике. Надеемся на понимание горожан, – рассказал Владимир Алексеенко, представитель подрядной организации.



По окончанию строительства площадка будет оборудована стойками для сетки, самой сеткой для игры. По периметру площадки для безопасности отдыхающих будет натянуто защитное ограждение высотой около 5 метров. Кроме того, планируется установка судейских вышек и трибун для болельщиков.