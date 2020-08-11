На «Амурской осени» покажут 12 премьер

Традиционный фестиваль кино и театра «Амурская осень» состоится в Благовещенске с 13 по 20 сентября. В условиях пандемии фестиваль пройдёт с соблюдением всех санитарных норм и правил безопасности.

За Гран-при фестиваля в конкурсе полнометражных фильмов поборются 13 кинокартин. Председатель жюри – режиссёр и актриса Наталья Бондарчук. 12 из представленных на конкурс картин – премьеры, а картина «Конференция» хотя и не премьерная, но будет показана широкому зрителю впервые.

Вот полный список участников конкурса полнометражных фильмов:

«Восьмая проблема Гильберта», реж. Амет Магомедов, 108 мин., 2020;

«Делай, что хочешь», реж. Анна Кравченко, 61 мин., 2020;

«Земля Эльзы», реж. Юлия Колесник, 108 мин., 2020;

«Иваны, помнящие родство», реж. Иван Соснин, 81 мин., 2020;

«Как Надя за водкой ходила», реж. Владимир Мирзоев, 78 мин., 2020;

«Камень, ножницы, бумага», реж. Татьяна Лютаева, 88 мин., 2020;

«Клятва», реж. Роман Нестеренко, 125 мин., 2020;

«Когда она приходит», реж. Александр Цой, 97 мин., 2020;

«Кроличья лапа», реж. Нана Джорджадзе, 100 мин., 2020;

«От печали до радости», реж. Эдуард Парри, 90 мин., 2020;

«Приключения экспоната», реж. Алена Олейник, 92 мин., 2020;

«Хищники», реж. Степан Соколов, 88 мин., 2020

«Конференция», реж. Иван И. Твердовский, 129 мин., 2020, (не премьера, но первый зрительский показ).

На конкурс короткометражек представлено 24 фильма, тоже в основном премьеры. Председатель жюри – продюсер, актриса, заслуженная артистка России Татьяна Яковенко.

Впервые в этом году победители фестиваля получат денежное вознаграждение. Обладатель Гран-При в конкурсе полнометражных фильмов получит 150 000 рублей, в конкурсе короткометражек – 50 000 рублей.

— «Амурская осень» – единственный фестиваль, в рамках которого проводят конкурс антрепризных спектаклей. Театральное жюри возглавит народный артист России Борис Щербаков. Также пройдут внеконкурсные программы и специальные показы, ретроспективы и панорамы кино разных стран. В этом году, что уже становится традицией, на фестивале будет представлено японское современное кино, – цитирует пресс-секретаря фестиваля Ольгу Шмырову «Российская газета».

Специальные показы будут посвящены жизни нашей области. В программе документальный фильм «Староверы. Свобода. Любовь. Надежда» (фильм про Агрипину Ануфриев-Егорофф, старообрядку, которая приехала в Приамурье из Бразилии), фильм Олега Семенца «35 миллиметров», документальный фильм о Сергее Бондарчуке в связи со столетием его рождения.

На спецпоказах будут представлены полнометражные игровые фильмы – запланирован премьерный показ фильма «Жизнь после жизни» (реж. Сергей Пищиков) и фильма «Я свободен» (реж. Илья Северов). Событием в киномире называют показ фильма «Капитан Голливуд» (реж. Евгений Татаров), он пройдёт 16 сентября в день трагедии, случившейся 20 лет назад в Волгодонске.

В программе фестиваля просмотр фильмов Леонида Менакера, который отпраздновал бы в этом году 90-й день рождения. Зрители увидят знаменитые картины мастера, среди них премьерная картина «Жаворонок», которая участвовала в Каннском кинофестивале в 1965 году. Также покажут документальный фильм о жизни режиссера.

На специальной площадке под открытым небом состоится показ программы игровых фильмов кинематографистов Северного Кавказа.

— Жители и гости Благовещенска увидят картины из Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии, – рассказал Сергей Новожилов, президент фестиваля.

В год 75-летия Великой Победы на фестиваль привезут и картины о войне – фильмы «Ржев» (реж. Игорь Копылов) и документальный фильм «Халхин-Гол» (реж. Андрей Егоров).

Традиционно в рамках фестиваля пройдут показы анимации от студии «Союзмультфильм».

Среди нововведений, связанных с пандемией, – новая форма проведения уже традиционной встречи «Персона дня», которая раньше проходила в фестивальном шатре. В этом году встречу, на которой зрители смогут задать свои вопросы, проведут в онлайн-формате.

Традиционно перед основной программой гости фестиваля отправятся по городам области с концертами и встречами, пройдут показы фильмов-лауреатов «Амурской осени» прошлого года. Творческая встреча пройдёт в Хабаровске, 19 сентября в ТРЦ «Острова» запланировано традиционное ледовое шоу с участием знаменитых фигуристов и артистов.

Фестиваль проводится в 18-й раз при поддержке правительства Российской Федерации, Минкультуры РФ, Министерства иностранных дел РФ, правительства области и администрации Благовещенска, а также при поддержке Фонда президентских грантов РФ, сообщает оргкомитет кинофестиваля.