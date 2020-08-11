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11августа
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сегодня, 17:24 0

Главного оппонента Лукашенко – Тихановскую задержали в Беларуси

Главного оппонента Лукашенко – Тихановскую задержали в Беларуси
Фото: ozodlik.org

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в данный момент находится в Литве, куда она прибыла после семичасового задержания в родной республике. Об этом сообщают «Известия».

О прибытии Тихановской на территорию Литвы сообщил глава литовского МИД Линас Линкявичюс. Он сообщил о том, что в данный момент Тихановская находится в безопасности и добром здравии. О причинах прибытия кандидата в президенты на территорию Литвы пока не известно. Сотрудница Тихановской до сих пор остается в Минске, на данный момент ее действия и гражданские права не ущемляются.

Как стало известно ранее, Светлана Тихановская подала жалобу в Центральный избирательный комитет Беларуси, после чего перестала выходить на связь со своими сотрудниками. Позже стало известно, что на кандидата в президенты было спланировано покушение, которое предотвратили заранее. Через несколько часов Тихановская вышла на связь и сообщила, что с ней все в порядке, после чего направилась в столицу Литвы – Вильнюс.

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#политика #СМИ

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