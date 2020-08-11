Первую в России наплавную солнечную электростанцию установили на Нижне-Бурейской ГЭС

Фото: www.nbges.rushydro.ru/

В водохранилище Нижне-Бурейской ГЭС смонтировали первую в России мобильную наплавную солнечную электростанцию. Электростанция содержит 140 фотоэлементов, а её площадь — 475 квадратных метров.

Мощность установки от компании «Хевел» составляет 54 киловатта. Сейчас она работает в режиме опытной эксплуатации. Специалисты тестируют её в режиме автономной работы и в совместной эксплуатации с ГЭС, а также с резервными дизель-генераторами. После завершения испытаний СЭС разместят в верхнем бьефе Нижне-Бурейской ГЭС. Установка будет обеспечивать электричеством собственные нужды НБГЭС.



Мобильная энергоустановка может быть перебазирована, что расширяет возможности её использования. Это уже второй проект создания гибридной генерации на Нижне-Бурейской ГЭС. В декабре прошлого года на пристанционной площадке ГЭС были смонтированы солнечные панели общей мощностью 1 275 киловатт, сообщает пресс-служба «РусГидро».