Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:23 0

Первую в России наплавную солнечную электростанцию установили на Нижне-Бурейской ГЭС

Первую в России наплавную солнечную электростанцию установили на Нижне-Бурейской ГЭС
Фото: www.nbges.rushydro.ru/

В водохранилище Нижне-Бурейской ГЭС смонтировали первую в России мобильную наплавную солнечную электростанцию. Электростанция содержит 140 фотоэлементов, а её площадь — 475 квадратных метров.

Мощность установки от компании «Хевел» составляет 54 киловатта. Сейчас она работает в режиме опытной эксплуатации. Специалисты тестируют её в режиме автономной работы и в совместной эксплуатации с ГЭС, а также с резервными дизель-генераторами. После завершения испытаний СЭС разместят в верхнем бьефе Нижне-Бурейской ГЭС. Установка будет обеспечивать электричеством собственные нужды НБГЭС.

Мобильная энергоустановка может быть перебазирована, что расширяет возможности её использования. Это уже второй проект создания гибридной генерации на Нижне-Бурейской ГЭС. В декабре прошлого года на пристанционной площадке ГЭС были смонтированы солнечные панели общей мощностью 1 275 киловатт, сообщает пресс-служба «РусГидро».

Просмотров всего: 216

#технологии #энергетика

распечатать


Общество

Семеро амурчан выиграли гранты от областного минсельхоза
Спорт 4

В России заработал первый передвижной бассейн для детей
Экономика 8

Строительство Амурского газоперерабатывающего завода завершено на 60 процентов
В России и мире

Ученые нашли причину, по которой планеты солнечной системы непригодны для жизни
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь