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11августа
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сегодня, 18:20 0

Амурских мастеров и рукодельниц зовут на выставку«Земля Дальневосточная»

Амурских мастеров и рукодельниц зовут на выставку«Земля Дальневосточная»

Амурские мастера декоративно-прикладного искусства могут продемонстрировать свой потенциал на выставке «Земля Дальневосточная». Мероприятие посвящено шестилетию Дома ремёсел и состоится 4 сентября. Приём заявок начинается 15 августа.

К участию приглашаются как опытные мастера и начинающие рукодельницы, так и просто любители хендмейда старше 18 лет. Вдохновение для создания своих творений потенциальные участники могут черпать из многонациональной культуры и костюмов народностей Приамурья. Идеями могут послужить явления природы и экология, архитектура, обычаи и традиции жителей области, а также страницы её истории.

Количество работ не ограничено. Выполнены они могут быть в разных техниках и из разных материалов. Помимо декоративных и художественных изделий принимаются настенные панно, скульптура, миниатюра, костюмы, предметы быта и другие творения амурских мастеров.

Церемония открытия выставки запланирована на 4 сентября в 18:30. Если запрет на проведения массовых мероприятий не будет снят, культурное событие состоится в онлайн-формате, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

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#культура

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