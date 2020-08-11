Амурские «Мобильные бригады» доставляют продукты и лекарства по области

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В Амурской области «Мобильные бригады» в связи с пандемией короновируса переориентированы на доставку лекарственных средств и необходимых продуктов жителям сельской местности старше 65 лет. Ранее эти бригады занимались доставкой пациентов из сёл в больницы для прохождения лечения и обследований, сообщает пресс-служба правительства региона.

Парк техники «Мобильных бригад» в 2019 году был увеличен на 13 единиц и составил 26 машин. Это позволило обеспечить спецбригадами все районы области.

Для оздоровления пожилых людей в Приамурье на базе ГАУ СО АО функционирует пансионат «Приозёрье». Здесь пенсионеры – мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет – могут пройти курс оздоровления. Гости «Приозерья» могут получить физиолечение, медицинский массаж, кислородные коктейли, водолечение, процедуры в солевой пещере. Сейчас пансионат в связи с эпидемиологической обстановкой временно закрыт. Руководство оздоровительной базы организовало ремонтные работы, чтобы после открытия встретить постояльцев в обновлённых корпусах.