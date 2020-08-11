«Наш Подкаст»: Пётр Стрелец

Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Первый сезон подкаста постепенно будет появляться на страницах ИА «Амур.инфо». Приятного прослушивания.

Слушайте nashpodcast #3. Пётр Стрелец. на Яндекс.Музыке

Третий гость подкаста – Пётр Стрелец, руководитель дизайн-студии VATA.

00:01:00 – Дизайн-студия VATA и ЦРТ. О том, чем занимается Пётр и его команда.



00:07:00 – Культурный код и дизайн-код, что это?



00:15:30 – Дизайн-код Благовещенска.



00:18:00 – О счастье и благосостоянии.



00:24:00 – О Благовещенске. Плюсы и минусы. В какую сторону нужно двигаться и как в этом принять участие всем.



00:37:30 – Проблема двора Виктора. Что делать?



00:43:00 – Эволюция систем и можно ли обычным людям приложить руку к усовершенствованию города.



00:47:00 – Дизайн, Артемий Лебедев, логотипы.



01:00:00 – Корпоративный дизайн. Как создают дизайн товаров или бизнеса.



01:02:30 – Проработка дизайна упаковки на примере конфет «Птичье молоко» от кондитерской фабрики «Зея».



01:09:00 – Кино, музыка, Ютуб и хобби. Что любит и рекомендует Пётр.

Аккаунт подкаста в Инстаграме: @ nashpodcast

Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast

Аккаунт на Яндекс.Музыка

Аккаунт на Apple Podcasts

Алексей: @alexey_riman

Виктор: @polevikovitya