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11августа
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сегодня, 17:07 2

«Наш Подкаст»: Пётр Стрелец

«Наш Подкаст»: Пётр Стрелец

Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Первый сезон подкаста постепенно будет появляться на страницах ИА «Амур.инфо». Приятного прослушивания.

Третий гость подкаста – Пётр Стрелец, руководитель дизайн-студии VATA.

00:01:00 – Дизайн-студия VATA и ЦРТ. О том, чем занимается Пётр и его команда.

00:07:00 – Культурный код и дизайн-код, что это?

00:15:30 – Дизайн-код Благовещенска.

00:18:00 – О счастье и благосостоянии.

00:24:00 – О Благовещенске. Плюсы и минусы. В какую сторону нужно двигаться и как в этом принять участие всем.

00:37:30 – Проблема двора Виктора. Что делать?

00:43:00 – Эволюция систем и можно ли обычным людям приложить руку к усовершенствованию города.

00:47:00 – Дизайн, Артемий Лебедев, логотипы.

01:00:00 – Корпоративный дизайн. Как создают дизайн товаров или бизнеса.

01:02:30 – Проработка дизайна упаковки на примере конфет «Птичье молоко» от кондитерской фабрики «Зея».

01:09:00 – Кино, музыка, Ютуб и хобби. Что любит и рекомендует Пётр.

Аккаунт подкаста в Инстаграме: @nashpodcast

Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast

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Алексей: @alexey_riman

Виктор: @polevikovitya

Просмотров всего: 212

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Комментарии
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  • brutal-death

    brutal-death
    41 минута назад

    подзалупаст.... ох уж эти модные хипстеры)))

  • Папа Римский

    Папа Римский
    9 минут назад

    не хочу смотреть видики, лучше бы спросили у Пети, как они по полной программе обосрали (и уже даже не единожды) с проктом на ОТиДО, когда даже УКС до сих пор в шоке от происходящего. а подрядчик даже вникать в их картинки не стал. а спросил - "а чертежи то где? наюх мне ваши комиксы")))

    Дизайн-кодеры ля. НОЛЬ!!!! понимания в вопросах строительства.

    Ждём следующих "проектов" и уже трясёмся, как переделывать будем.

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