«Наш Подкаст»: Пётр Стрелец
Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Первый сезон подкаста постепенно будет появляться на страницах ИА «Амур.инфо». Приятного прослушивания.
Третий гость подкаста – Пётр Стрелец, руководитель дизайн-студии VATA.
00:01:00 – Дизайн-студия VATA и ЦРТ. О том, чем занимается Пётр и его команда.
00:07:00 – Культурный код и дизайн-код, что это?
00:15:30 – Дизайн-код Благовещенска.
00:18:00 – О счастье и благосостоянии.
00:24:00 – О Благовещенске. Плюсы и минусы. В какую сторону нужно двигаться и как в этом принять участие всем.
00:37:30 – Проблема двора Виктора. Что делать?
00:43:00 – Эволюция систем и можно ли обычным людям приложить руку к усовершенствованию города.
00:47:00 – Дизайн, Артемий Лебедев, логотипы.
01:00:00 – Корпоративный дизайн. Как создают дизайн товаров или бизнеса.
01:02:30 – Проработка дизайна упаковки на примере конфет «Птичье молоко» от кондитерской фабрики «Зея».
01:09:00 – Кино, музыка, Ютуб и хобби. Что любит и рекомендует Пётр.
Аккаунт подкаста в Инстаграме: @nashpodcast
Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast
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Алексей: @alexey_riman
Виктор: @polevikovitya
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