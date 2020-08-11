Амурчан научат ухаживать за пожилыми родственниками

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«Школы родственного ухода» откроют на базе нескольких комплексных центров области. Там амурчан научат обслуживать пожилых родственников или родственников-инвалидов. Обучать основам ухода будут специалисты, которые заранее прошли обучение в благотворительном фонде помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость».

Также в области собираются внедрить систему долговременного ухода за пожилыми людьми. При такой системе пожилой человек получает социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме. За ним ухаживают специалисты патронажной службы и сиделки, а также члены семьи. Проект осуществят при взаимодействии с благотворительным фондом помощи пожилым и инвалидам «Старость в радость», а также ассоциацией профессиональных участников систем домашнего ухода.

Сейчас службы сиделок работают в Архаре, Свободном и Белогорске. Услуги сиделки обговариваются с каждым индивидуально и вносятся в договор. За шесть месяцев 2020 года службами сиделок воспользовалось 104 амурчанина пожилого возраста.

Также в области работают пункты проката технических средств реабилитации для маломобильных граждан и инвалидов. Действуют они в Благовещенске, Сковородине, Завитинске, Белогорске, Свободном, Райчихинске, Зее, Тынде, Архаре, Серышеве, Магдагачи, Новобурейском. Напрокат можно взять медицинские кровати, кресла-коляски, костыли, опорные трости, противопролежневые матрацы и подушки, ходунки, опоры для стояния и для сидения, опоры под спину, стулья для ванны и душевой, поручни для ванны и другое. В этом году такой возможностью воспользовались полторы тысячи амурчан, сообщает пресс-служба минсоцзащиты области.

В целях реализации национального проекта «Демография» правительством Амурской области была утверждена программа системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения в Амурской области на 2020-2024 годы.