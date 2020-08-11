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11августа
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сегодня, 16:32 0

В Амурской области зарегистрировали 15 новых заражений COVID-19

В Амурской области зарегистрировали 15 новых заражений COVID-19
Фото: unsplash.com

В Амурской области медики подтвердили 15 новых заражений коронавирусной инфекцией. Темп прироста заболеваемости за последние сутки составляет 0,5 %, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Благовещенске обнаружено семь новых заболевших, один — в Благовещенском районе. В Белогорске, Зее и Михайловском районе также по одному новому заболевшему. А вот в городе Свободный и Ромненском районе по два.

На сегодня в Приамурье выявили 2 981 случай коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости – 377,32 на сто тысяч населения. Доля случаев с тяжелым течением заболевания увеличивается. У половины заболевших состояние отягощается пневмонией, у 41 процента — ОРВИ и около 9 процентов — проходит бессимптомно. Чаще всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет.

1892 человека выздоровели. Летальных исходов COVID-19 — 48 человек из них 67 % людей старше 65 лет.

В контакте с заболевшими находились 937 человек, из них на изоляции находится 926 человек, 11 – в изоляторах.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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