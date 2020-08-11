Четверых амурчан обвиняют в незаконной организации азартных игр

Фото: unsplash.com

Следственный комитет Российской Федерации по Амурской области завершил расследование уголовного дела по обвинению четырёх местных жителей в незаконной организации и проведении азартных игр. Как сообщает пресс-служба ведомства, молодые люди с июня 2019 года молодые люди организовали в Благовещенске игровой клуб.

Посетители могли приобщиться к азартным играм с помощью компьютеров и сети Интернет. Клуб расположился в нежилом здании на территории города. Все доказательства собраны, на имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

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Mr. Mustard