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11августа
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сегодня, 16:24 0

Четверых амурчан обвиняют в незаконной организации азартных игр

Четверых амурчан обвиняют в незаконной организации азартных игр
Фото: unsplash.com

Следственный комитет Российской Федерации по Амурской области завершил расследование уголовного дела по обвинению четырёх местных жителей в незаконной организации и проведении азартных игр. Как сообщает пресс-служба ведомства, молодые люди с июня 2019 года молодые люди организовали в Благовещенске игровой клуб.

Посетители могли приобщиться к азартным играм с помощью компьютеров и сети Интернет. Клуб расположился в нежилом здании на территории города.

Все доказательства собраны, на имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

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#криминал #происшествия

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