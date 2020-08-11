Амурским студентам дадут стипендию за практику на предприятиях Приамурья

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Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что областные власти готовы выплачивать стипендию студентам, которые работают на предприятиях региона. Острую потребность в кадрах испытывают предприятия сельскохозяйственной сферы, добычи полезных ископаемых и дорожного хозяйства.

Глава региона провёл совещание по вопросам кадрового обеспечения области. Этот вопрос вставал и ранее, сообщает пресс-служба правительства.

В Амурской области существует почти 54 тысячи вакансий. Среди них достаточно востребованы также и специалисты строительной отрасли. Улучшить ситуацию с обеспечением кадров попробует проектный офис по развитию инициатив АСИ «Молодые профессионалы». Он осуществляет деятельность по нескольким направлениям.

В планах проведение заседаний общественного совета, куда будут приглашены профильные министерства, руководители ссузов и потенциальные работодатели. На встрече обсудят потребности предприятий и возможность устройства студентов на производственную практику, а также дальнейшее трудоустройство на постоянной основе.

– Мы понимаем, что у предприятий в разных сферах различная специфика. Видим, что тем или иным компаниям, например, проще задействовать вахтовых рабочих. Но этот год продемонстрировал нам, какие могут возникать сложности в этом направлении. Наша задача – сделать так, чтобы предприятия брали студентов на практику, чтобы действовала дуальная модель подготовки, когда с теорией дети знакомятся в учебном заведении, а с практикой – на рабочем месте. Безусловно, такие специалисты будут хорошо подготовлены, с соответствующим опытом. Мы готовы выплачивать ребятам стипендию из бюджета, таким образом, компенсируя часть заработной платы со стороны работодателей. Уверен, это может стать хорошим стимулом, – подчеркнул Василий Орлов.