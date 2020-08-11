Городской и Первомайский парки исключат из зелёного пояса Благовещенска

Последние два года к лесопарковому зелёному поясу города относились четыре территории: сквер Центра эстетического воспитания детей им. В.В. Белоглазова, парк Мира, городской парк культуры и отдыха и парк Первомайский. Но сейчас, по просьбе городской администрации, последние две территории из списка хотят исключить.

Однако, как сообщили в мэрии Благовещенска, самим паркам ничего не угрожает.



— Уже не раз говорилось, что территории этих парков необходимо развивать. Производить благоустройство, устанавливать новые аттракционы, делать их современнее. Этим и будем заниматься. Ни о какой вырубке деревьев или передачи этой земли под строительство речи не идёт. Территории парков исключаем из зелёного пояса потому, что на таких площадях нельзя вести вышеперечисленные работы. Поэтому сейчас мы таким образом приводим в соответствие документацию, позволяющую дать развитие городскому и Первомайскому парку, — прокомментировали в пресс-службе администрации города.



На данный момент в министерстве природных ресурсов Амурской области формируется комиссия, которая будет заниматься вопросом изменения границ «зелёного щита» города.



Компенсировать площади исключаемых территорий администрация предлагает за счёт включения в зелёный пояс площади, расположенной восточнее базы отдыха «Снежинка» — между садоводческим товариществами «ЖБИ-14» и «Пингвин».