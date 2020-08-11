Тридцатипятиметровый флагшток Белогорска подсветили

Фото: пресс-служба главы Белогорска

Три светодиодных прожектора для городского флагштока установили в Белогорске. Как рассказали в обслуживающей компании «Концепт», включается подсветка одновременно с уличным освещением.

― Флагшток на кольцевой развязке Белогорска установили ещё в марте текущего года, ― рассказал инженер-энергетик Юрий Хромченков. ― Освещения, которое располагается вдоль улиц, не хватало, чтобы осветить флаг. В ночное время суток его не было видно. По поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова установлено дополнительное освещение, лучи которого направлены на флаг.

На кольце расположены три прожектора мощностью 400 Ватт. Установлены они 6 августа, протестированы в минувшие выходные. Теперь флаг Белогорска видно и в тёмное время суток.

Ранее сообщалось, что намерение установить в центре Белогорска флагшток с флагом глава города Станислав Мелюков озвучил в 2019 году. Первое полотнище почти в 50 квадратных метров подняли над Белогорском 1 мая в 10:00 в честь 75-й годовщины водружения знамени над Рейхстагом. После этого на высоту в 35 метров подняли флаг Белогорска. Всего приобретено пять флагов для флагштока за счёт средств городского бюджета. Все остальные расходы по приобретению флагштока, устройству фундамента и монтажу произвели из внебюджетных источников, сообщает пресс-служба главы Белогорска.