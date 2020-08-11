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11августа
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сегодня, 15:07 0

Роспотребнадзор спрогнозировал число заболевших COVID-19 после возвращения с курортов

Роспотребнадзор спрогнозировал число заболевших COVID-19 после возвращения с курортов
Фото: unsplash.com

Около шести человек из 10 тысяч заболевают коронавирусом после возвращения с российских курортов. Подсчёты огласила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляцию заседания вёл телеканал «Россия 24».

— Проанализировав количество заболевших, вернувшихся с курортов Краснодарского края, Республики Крым, Ставропольского края, Республики Дагестан и зарубежных стран, я хочу сказать, что по российским курортам из 10 тысяч вернувшихся заболевших порядка шести человек, — отметила Анна Попова.

По мнению главы Роспотребнадзора, несмотря на то, что цифра кажется незначительной, россиянам следует придерживаться всех рекомендаций ведомства во время отдыха на российских курортах, пишет news.mail.ru.

Ранее власти планировали усилить контроль за соблюдением масочного режима в Сочи из-за возможного роста заболеваемости во время пика туристического сезона. По мнению Александра Чепурнова, ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессора вирусологии, массовый приток россиян на курорты может привести к всплеску заболеваемости в регионах. По его прогнозам, рост числа заболевших можно ожидать уже во второй половине августа.

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#коронавирус #отдых

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