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11августа
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сегодня, 14:44 2

Штрафы за продажу табачной продукции несовершеннолетним стали больше

Штрафы за продажу табачной продукции несовершеннолетним стали больше
Фото: unsplash.com

На официальном портале правительства России опубликовали закон об усилении административной ответственности за продажу табачной продукции, насвая и снюса несовершеннолетним. Закон вступает в силу с момента опубликования — с 11 августа 2020 года.

В законе говорится об увеличении штрафов. За продажу насвая и снюса придётся заплатить от 15 до 20 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 50 тысяч рублей и юридическим лицам — от 100 до 150 тысяч рублей.

За продажу несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий закон устанавливает следующие штрафы: для граждан в размере от 20 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 40 до 70 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 150 до 300 тысяч рублей.

Напомним, что насвай – это измельчённые листья табака, смешанные с гашёной известью. Он изготавливается зачастую в среднеазиатских республиках в кустарных условиях. Снюс — это разновидность жевательного табака, бездымный продукт. Его используют для получения дозы никотина. Продажа этих веществ на территории России запрещена.

По сообщению газеты «Известия», главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина предложила повысить акциз на табачную продукцию. По словам Драпкиной, такие меры считаются самыми эффективными в мире в борьбе с курением.

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#дети #закон #здоровье

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    денег в казне не хватает-наше здоровье и на фиг никому не нужно

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    42 минуты назад

    Тряпкина пусть себе налоги повысит

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