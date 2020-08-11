Штрафы за продажу табачной продукции несовершеннолетним стали больше

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На официальном портале правительства России опубликовали закон об усилении административной ответственности за продажу табачной продукции, насвая и снюса несовершеннолетним. Закон вступает в силу с момента опубликования — с 11 августа 2020 года.

В законе говорится об увеличении штрафов. За продажу насвая и снюса придётся заплатить от 15 до 20 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 50 тысяч рублей и юридическим лицам — от 100 до 150 тысяч рублей.



За продажу несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий закон устанавливает следующие штрафы: для граждан в размере от 20 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 40 до 70 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 150 до 300 тысяч рублей.



Напомним, что насвай – это измельчённые листья табака, смешанные с гашёной известью. Он изготавливается зачастую в среднеазиатских республиках в кустарных условиях. Снюс — это разновидность жевательного табака, бездымный продукт. Его используют для получения дозы никотина. Продажа этих веществ на территории России запрещена.



По сообщению газеты «Известия», главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина предложила повысить акциз на табачную продукцию. По словам Драпкиной, такие меры считаются самыми эффективными в мире в борьбе с курением.