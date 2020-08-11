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11августа
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сегодня, 14:31 1

В благовещенском парке Дружбы появился домик для уточек

В благовещенском парке Дружбы появился домик для уточек
Фото: www.instagram.com/okcblag/

Домик для диких уточек установили в парке Дружбы в Благовещенске. Его с заботой о будущих жильцах изготовили плотники ОКЦ. Домик выполнен в китайском стиле, поэтому отлично вписывается в дизайн всего парка.

Пока что здесь обитает только одна дикая утка. Но в парке надеются, что новый домик привлечёт и других птиц.

— Всё лето в парк прилетает утка. Она плавает в озере, кушает и улетает. Замечаем её каждый день. Мы обратили внимание, что утка, немного поплавав, пытается забраться на плавающий фонтан, который установлен в озере. Наверное, хочет отдохнуть, но не может выбраться из воды. И мы решили сделать для неё домик. Наши плотники соорудили его в стиле парка, в китайском стиле, — рассказала директор ОКЦ Надежда Багрова.

Парк Дружбы в Благовещенске в последнее время сильно преобразился. Этим летом в парке появились милые жители — три маленькие панды. Фигурки животных вызывают особенный восторг у детей. В скором времени здесь планируют построить скейт-парк. К юбилею, который парк отметит 30 августа, здесь планируют установить фигуру дракона.

В этом году парку исполнится 25 лет.

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#животные #отдых #природа

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    37 минут назад

    Медведу пусть подарят...

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