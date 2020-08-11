В благовещенском парке Дружбы появился домик для уточек

Фото: www.instagram.com/okcblag/

Домик для диких уточек установили в парке Дружбы в Благовещенске. Его с заботой о будущих жильцах изготовили плотники ОКЦ. Домик выполнен в китайском стиле, поэтому отлично вписывается в дизайн всего парка.

Пока что здесь обитает только одна дикая утка. Но в парке надеются, что новый домик привлечёт и других птиц.



— Всё лето в парк прилетает утка. Она плавает в озере, кушает и улетает. Замечаем её каждый день. Мы обратили внимание, что утка, немного поплавав, пытается забраться на плавающий фонтан, который установлен в озере. Наверное, хочет отдохнуть, но не может выбраться из воды. И мы решили сделать для неё домик. Наши плотники соорудили его в стиле парка, в китайском стиле, — рассказала директор ОКЦ Надежда Багрова.

Парк Дружбы в Благовещенске в последнее время сильно преобразился. Этим летом в парке появились милые жители — три маленькие панды. Фигурки животных вызывают особенный восторг у детей. В скором времени здесь планируют построить скейт-парк. К юбилею, который парк отметит 30 августа, здесь планируют установить фигуру дракона.

В этом году парку исполнится 25 лет.