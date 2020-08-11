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11августа
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сегодня, 13:57 3

Цирковой скандал: Станислав Мелюков предложил оплатить дорогу домой животным и артистам

Цирковой скандал: Станислав Мелюков предложил оплатить дорогу домой животным и артистам
Фото: администрация Белогорска

Мэр Белогорска предложил купить билеты домой тем циркачам, которые сейчас находятся в Белогорске, но хотели бы уехать домой. Также он связался с владельцем животных, выступающих в цирке, и готов отправить фуру со зверями на базу в Улан-Удэ при помощи местных предпринимателей.

— Остальной реквизит (шатёр и прочее имущество) — на совести Василия Колоса. Разговаривать с ним нет смысла, как и читать ту фантастическую ахинею, которую он несёт в соцсетях. Тем более, что в этот процесс уже подвязалась местная оппозиция, которая обрадовалась, что появился повод заработать себе политические очки. Если что-то случится с животными — ответственность будет лежать на Василии Колосе, который в 2016 году уже бросал цирк с 35 животными мёрзнуть в Татарстане, – пишет в своём аккаунте мэр Белогорска.

По слова мэра Белогорска, конфликт с цирком на воде «Небо», который отказывается покидать городской парк, во многом возник из-за того, что федеральные законы «Об обращении с животными» и постановление «О требованиях к использованию животных в культурно-зрелищных целях» вступили в силу только 1 января 2020 года.

— В них определены правила, основное из которых – лицензирование. В силу пандемии регулирование гастролей не принято, отчего и возникла нездоровая ситуация в Белогорске, – поделился глава Белогорска.

Станислав Мелюков уверен, что законодательство должно быть разработано и на местном уровне: «Сегодня дал поручение юристам разработать местный порядок прибытия и нахождения в городе передвижных цирков с животными и зоопарков. С прописанной в нём ответственностью принимающей стороны».

Кроме этого, белогорские юристы готовят письмо в Росгосцирк с просьбой разработать «чёрный список» цирков и администраторов по аналогии с реестром недобросовестных поставщиков, куда все очень боятся попасть.

Также в своём посте Мелюков отметил, что после скандала в СМИ и соцсетях с ним связались представители других цирков и попросили прощения за поведение коллег.

В конце поста он сообщил, что названные ранее условия остаются в силе и 17 августа цирк отключат от воды и света.

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#Белогорск #животные #жизнь

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    25 минут назад

    в Белогорске тоталитарный режим

  • Кшиштоф Пендерецкий

    Кшиштоф Пендерецкий
    24 минуты назад

    ...и новый ведосипед для медведя Тимофея!

  • inoy

    inoy
    23 минуты назад

    зачем оплачивать?? виноват Стас выходит

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