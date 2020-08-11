У двух благовещенцев в один день эвакуировали авто за долги

Фото: пресс-служба АКС

Сразу два благовещенца в один день лишились своих автомобилей за долги. Жители столицы Приамурья не оплачивали коммунальные услуги. Машины у должников изъяли судебные приставы, сообщает пресс-служба ООО «Амурские Коммунальные Системы».



Хозяйка Хонды Фит накопила почти 87 тысяч рублей долга за воду и тепло. К тому же, благовещенке придётся оплатить 106 тысяч рублей пени. Должница на контакт с судебными приставами не вышла.



Владелец Тойоты короны задолжал 67 тысяч рублей и 47 тысяч рублей пени. Должника дома не оказалось. Автомобиль погрузили на эвакуатор и вывезли для дальнейшей реализации имущества.



— Владельцам авто для решения вопроса необходимо явиться в отдел судебных приставов, либо напрямую к взыскателю. На это по закону у них есть 10 дней. Если задолженность не будет погашена, автомобили будут переданы на реализацию в счёт погашения долга, — пояснил юрисконсульт Дмитрий Москвичев.

В работе по изъятию у должников и передаче на реализацию в счёт оплаты коммунального долга находится около 300 транспортных средств.



В Благовещенском расчетно-кассовом центре отмечают, что на сегодняшний день в списках коммунальных должников более пяти тысяч горожан.