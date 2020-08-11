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11августа
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сегодня, 13:29 0

Семеро амурчан выиграли гранты от областного минсельхоза

Семеро амурчан выиграли гранты от областного минсельхоза
Фото: unsplash.com

Региональный минсельхоз подвёл итоги конкурса грантов. Победителями стали пять семейных ферм, один начинающий фермер и проект «Агростартап» из Михайловского, Серышевского, Белогорского, Ивановского и Тамбовского районов. Все они получили от 3 до 18 миллионов рублей на реализацию своих инициатив, сообщает пресс-служба областного правительства.

Грантовая поддержка оказывается в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в состав нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее глава региона Василий Орлов назвал сельское хозяйство стратегической отраслью. В Приамурье функционируют более 100 сельхозпредприятий, около 600 фермерских хозяйств и почти 20 потребкооперативов.

В ближайшие пять лет амурским растениеводам предстоит довести производство сои до двух миллионов тонн. А производство зерновых культур к 2025 году увеличат в три раза.

Средства гранта аграрии могут использовать на разведение крупного рогатого скота и производство молочной продукции. Программой предусмотрено предоставление субсидий на обновление и развитие метериально-технической базы хозяйства. Кроме этого, средства гранта используются на внедрение новых технологий, создание рабочих мест, строительство, реконструкцию и модернизацию.

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#сельское хозяйство #технологии

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