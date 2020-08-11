В Малой Сазанке загорелся двухквартирный дом

Фото: 28.mchs.gov.ru

Поздно вечером 10 августа в селе Малая Сазанка произошло возгорание в квартире двухквартирного жилого дома по улице Портовой. Вызов приняли боевые расчеты 65-й и пятой пожарно-спасательных частей. На пожар выехали семь спасателей и два пожарных автомобиля.

Открытое горение пожарным удалось ликвидировать за пять минут. Огонь повредил вещи и стену дома изнутри площади около четырёх квадратных метров. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

В настоящий момент проводится разбирательство, причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.