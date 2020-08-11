Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:03 0

В Малой Сазанке загорелся двухквартирный дом

В Малой Сазанке загорелся двухквартирный дом
Фото: 28.mchs.gov.ru

Поздно вечером 10 августа в селе Малая Сазанка произошло возгорание в квартире двухквартирного жилого дома по улице Портовой. Вызов приняли боевые расчеты 65-й и пятой пожарно-спасательных частей. На пожар выехали семь спасателей и два пожарных автомобиля.

Открытое горение пожарным удалось ликвидировать за пять минут. Огонь повредил вещи и стену дома изнутри площади около четырёх квадратных метров. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

В настоящий момент проводится разбирательство, причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Просмотров всего: 182

#пожары #происшествия

распечатать


Происшествия

Прокуратура Благовещенска начала проверку по факту смертельного ДТП на Мухина

Происшествия 1

В Благовещенске 72-летний мужчина поехал на дачу и не вернулся
Происшествия 7

В Благовещенске вечером «вырубили» и ограбили мужчину
Происшествия 17

В Благовещенске легковушка протаранила скорую: пострадали дети
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь