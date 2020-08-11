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11августа
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сегодня, 12:53 0

В Приамурье первая декада августа перевыполнила норму дождей

В Приамурье первая декада августа перевыполнила норму дождей
Фото: unsplash.com

Амурские синоптики подвели итоги первой декады августа. Как оказалось, не было ни одного дня, чтобы территория области оставалась сухой – каждый день в районах поливал дождь, сообщает Амурский гидрометцентр.

Первая треть августа прошла под влиянием циклонов. В Благовещенске за всю декаду был зафиксирован только один день без осадков. Зато сильный дождь лил два дня, в результате которого выпало около 30 миллиметров осадков.

За первые 10 дней местами была выполнена августовская норма осадков. Больше всего дождь поливал на западе области – в Сковородинском, Магдагачинском и Шимановском районах. Там выпало 102-122 миллиметра дождя.

В селе Черняево Магдагачинского района был зафиксирован рекорд: с начала августа сумма осадков уже составила 137 миллиметров при норме месяца 100 миллиметров.

Близок к выполнению нормы Благовещенский район. В областной центр первая треть месяца принесла три четверти месячной нормы – 91,5 миллиметра.

Что касается температуры воздуха, то она с начала августа была низкая – на 1-1,5°С холоднее обычного. Днём столбик термометра не превышал +20°С.

В ближайшие дни, несмотря на кратковременные дожди, синоптики прогнозируют потепление. Днём температура воздуха будет около +25°С. Однако в пятницу Приамурье снова накроет циклон.

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#погода #природа

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